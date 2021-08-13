<p>Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Fransa basınından L'Equipe'e röportaj verdi</p>
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Fransa basınından L'Equipe'e röportaj verdi

<p>Mesut Özil, Fenerbahçe'de forma giymenin baskı yaratan bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey" açıklamalarını yaptı.</p>
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Mesut Özil, Fenerbahçe'de forma giymenin baskı yaratan bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey" açıklamalarını yaptı.

<p>Özil, "Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm. Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek, benim için çok anlamlı." diyerek Türkiye ile bağlarını hiçbir zaman koparmadığını vurguladı.</p>
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Özil, "Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm. Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek, benim için çok anlamlı." diyerek Türkiye ile bağlarını hiçbir zaman koparmadığını vurguladı.

<p>Tecrübeli yıldız, "Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum." ifadelerini kullandı.</p>
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Tecrübeli yıldız, "Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum." ifadelerini kullandı.

<p>Son olarak Özil, Fenerbahçe taraftarıyla ilgili olarak, "Son zamanlarda, özellikle sosyal medyada bana çok destek verdiler" dedi.</p>
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Son olarak Özil, Fenerbahçe taraftarıyla ilgili olarak, "Son zamanlarda, özellikle sosyal medyada bana çok destek verdiler" dedi.

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