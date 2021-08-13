2
Mesut Özil, Fenerbahçe'de forma giymenin baskı yaratan bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey" açıklamalarını yaptı.
3
Özil, "Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe maçları izleyerek büyüdüm. Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek, benim için çok anlamlı." diyerek Türkiye ile bağlarını hiçbir zaman koparmadığını vurguladı.
Video Haberler
- Selde kaybolmadan önce son mesaj
- Tavaklı’da 2 haftada 5’inci orman yangını
- Yolcu dolu otobüste patlama: O anlar kamerada
- Kuyumcuda soygun girişimi: O anlar kamerada
- Trafikte skandal görüntüler! Sürücüler şaşkına döndü
- Nesli tükenmekte olan su maymunları görüntülendi
- Acılı annenin isyanı: 'Evlatlarınızı kurtarın' demediler
- Şişli'de ekipleri harekete geçiren 'ceset'
- Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
- Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti