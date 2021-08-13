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Mesut Özil, Fenerbahçe'de forma giymenin baskı yaratan bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey" açıklamalarını yaptı.