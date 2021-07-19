Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov krizi sürüyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:18

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un kulüpten ayrılacağı haberlerinin çıkmasıyla başlayan deprem sürüyor. Sırp başantrenörün geleceği belirsizliğini korurken, yerine gelmesi muhtemel koç adayları şimdiden konuşulmaya başlandı.

NBA muhabiri Marc Stein'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda 48 yaşındaki antrenörün Dallas Mavericks'te Jason Kidd'in yardımcısı olmak için anlaşmaya yakın olduğunu belirtmişti.

DJORDJEVIC İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Sırp basınından Sportski Zurnal ise, bugün yayınladığı haberinde Kokoskov'un Türkiye'de tatilde olduğunu, birkaç günlüğüne ABD'de eskiden yaşadığı şehir olan Phoenix'e ziyarete gideceğini ve yakın çevresinin ayrılık iddiasını ciddiye almadığını belirtti.

Haberde, Fenerbahçe Beko'nun ayrılık ihtimalini göz önüne alarak Virtus Bologna'dan ayrılan Sırp koç Aleksandar Sasa Djordjevic'i radarına aldığı öne sürüldü.

YUNANLARDAN SPAHIJA İDDİASI

Yunan basınından Totalbasket.gr ise, Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'un ayrılığı durumunda başantrenörlüğe takımın eski koçu Neven Spahija'nın geleceğini öne sürdü. Sarı-lacivertli kulüpte 2010 ve 2012 yılları arasında başarısız bir deneyim yaşayan Hırvat başantrenör, Çin Ligi ekibi Shanghai Sharks'ı çalıştırıyor.

TARAFTARLARDAN KOMSUOĞLU'NA TEPKİ

Fenerbahçe Beko'da koç belirsizliğinin kısa süre içerisinde çözüme kavuşması beklenirken, bazı taraftarlar kulübün süreçteki tavrına tepki gösteriyor.

Kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun çıkan haberler sonrasında yalnızca "Dünya Fenerbahçeliler Günü" için sarı-lacivert renkli kalpler içeren paylaşımlar yapması, sosyal medyada eleştirilere konu oldu.

KOKOSKOV'UN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda NBA’de Phoenix Suns‘ın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov, Los Angeles Clippers; Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings gibi ekiplerde de yardımcı antrenörlük görevinde çalışmıştı.

Fenerbahçe Beko ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Kokoskov'un, önümüzdeki sezon için NBA'e geçiş opsiyonunun olduğu biliniyor.