Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında oynadıkları hazırlık maçında iyi bir sınav verdiklerini ifade etti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımının 62. dakikadaki golünü kaydeden oyuncu, FBTV mikrofonuna şunları söyledi:
"Hocamızın istediklerini yapmaya başladık yavaş yavaş. İlk hazırlık maçına göre daha ciddi bir maçtı. Her şey iyi gidiyor. Çok sıkı çalışıyoruz. Yavaş yavaş takım olarak hocamızın istediklerini yapmaya başladık. İyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum."
26 yaşındaki oyuncu, asıl formuna kavuşmak istediğini kaydetti:
"Hem ilk yarı hem de ikinci yarı farklı 11'lerle oynadık ama değişen bir şey olmadı. Herkes forma savaşı veriyor. Ben de bu sezon gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum. Son 10 haftada bıraktığım yerden devam etmek istiyorum."
Video Haberler
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
- Erken seçim için dikkat çeken iddia: Galiba az kaldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban’ın yerine yeni transfer
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi