Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçını değerlendirdi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:21

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının 62. dakikadaki golünü kaydeden oyuncu, FBTV mikrofonuna şunları söyledi:

"Hocamızın istediklerini yapmaya başladık yavaş yavaş. İlk hazırlık maçına göre daha ciddi bir maçtı. Her şey iyi gidiyor. Çok sıkı çalışıyoruz. Yavaş yavaş takım olarak hocamızın istediklerini yapmaya başladık. İyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum."

26 yaşındaki oyuncu, asıl formuna kavuşmak istediğini kaydetti:

"Hem ilk yarı hem de ikinci yarı farklı 11'lerle oynadık ama değişen bir şey olmadı. Herkes forma savaşı veriyor. Ben de bu sezon gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum. Son 10 haftada bıraktığım yerden devam etmek istiyorum."