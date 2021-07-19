Fenerbahçe, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak olan hazırlık maçı, 19.00'da başladı. Karşılaşma, FBTV ve Fenerbahçe SK YouTube kanallarından canlı yayımlanıyor.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda oynadığı ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0 mağlup etmişti.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Jose Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta.
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga.
Karşılaşmanın 12. dakikasında, Fenerbahçeli Mbwana Samatta'nın kaleci Harun Tekin tarafından düşürülmesiyle hakem, penaltı noktasını çaldı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe, 26. dakikada Mbwana Samatta'nın dar açıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın 41. dakikadaki penaltı golüyle farkı bire indirdi. Skor 2-1.
İlk yarı, bu skorla sona erdi.
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