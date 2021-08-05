TOKYO 2020 | Erkekler 4x100 metre elemelerinde Türk Milli Takımı, diskalifiye edildi

05 Ağustos 2021 Perşembe, 11:17

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.



Erkekler 4x100 metre bayrak elemelerinde mücadele eden Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'in oluşturduğu Türk Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci seride mücadele etti.

Yarışı 39 saniyede bitiren Türk Milli Takımı, en iyi derecelerine imza atmasına rağmen yarışta sonuncu oldu.



Yarış bittikten sonra yapılan kontrollerde millilerin ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarında çiğnediği fark edildi.

Kural hatası yapan Türk Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.





