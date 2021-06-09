Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, ‘İsteyen son gün dahi aday olabilir’ dedi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Fenerbahçe’de 25-26 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Ülker Stadı’nda yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ten adaylara çağrı geldi.

Sarı-Lacivertli kulübün kongre üyelerinin hepsinin şartları yerine getirmesi halinde son gün bile aday olabileceklerini sözlerine ekleyen Küçük, “200 imza toplayan aday olarak başvurabilir” dedi. Şu ana kadar mevcut başkan Ali Koç’un dışında kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt, “Fenerbahçe sahipsiz değildir” sloganıyla başkan adaylığını açıklamıştı.

ALTAYLI GENÇ ATAKAN GÜNDEMDE

Fenerbahçe nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirip emin adımlarla şampiyonluğa yürümenin hesaplarını yapıyor. Bu bağlamda girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertlilerde gündeme, Beşiktaş ve G.Saray’ın da devrede olduğu Atakan Çankaya geldi. 1998 doğumlu Atakan 2008 yılında Altay altyapısında futbola başladı.

4 İSİMLE YOL AYRIMI

Ali Koç’un, ‘Şampiyonluğu kaybetme nedenlerimizden biri’ dediği departmanlarda operasyon başlıyor. Antrenör Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Fatih Yıldız ile idari koordinatör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik ekipten sadece Zeki Murat Göle’nin görevine devam etmesi bekleniyor.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde düzenlediği sohbet toplantısının en önemli bölümlerinden biri; teknik heyet ve idari kadroya ilişkindi. Takımın 3 senedir başarısız olmasının sebeplerini anlatan Koç, “Bu sene şampiyonluğu kaybetme sebeplerimizden bir tanesi, takım ve aile olamamamızdır. Üç senedir benim istediğim Samandıra havasını, disiplinini sağlayamamamızda, olumsuz unsur olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerle yollarımızı ayıracağız” diyerek, önemli değişiklikler yapılacağını net şekilde etmişti.