Fenerbahçe Divanı'nda gündem olimpiyat!

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:08

Fenerbahçe Kulübü Temmuz ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve üyeler katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir online olarak gerçekleştirilen toplantı, bu sürenin ardından ilk kez yüz yüze yapıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, “Bugünkü yönetim geçmişte yapılan haksızlıkların maddi ve manevi hesabını soracaktır. Başkan ve yöneticilerin ağzından çeşitli zamanlarda bunu duyduk. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Fenerbahçe yalnız Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde dernek ve şubeleriyle dünya kulübüdür. Tokyo’ya 22 sporcumuzu gönderdik, çoğu da başarılı sonuçlar aldı, almaya devam ediyor” dedi.

METE GAZOZ'A TEBRİK

Bu arada Vefa Küçük, konuşması sırasında 'Güzel bir haber geldi' diyerek, olimpiyatta altın madalya alan Mete Gazoz için, "Mete Gazoz okçulukta olimpiyat şampiyonu oldu, kendisini tebrik ediyorum" dedi. Bunun üzerine salonda bulunan üyeler de altın madalyalı sporcuyu alkışladı.