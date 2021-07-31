Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un 2016'daki paylaşımı gündem oldu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:39

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk branşının finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un Rio 2016 Olimpiyatları'nın ardından yaptığı paylaşım, gündem oldu.

Rio 2016'nın ikinci turunda Hollandalı Sjef van den Berg'e 7-3 mağlup olan Gazoz, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalya döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşım, 22 yaşındaki sporcunun bugün olimpiyat şampiyonu olmasıyla 25 bini aşkın beğeni ile sosyal medyanın en çok paylaşılan gönderilerinden birisi haline geldi.

Paylaşım şu şekilde: