Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un 2016'daki paylaşımı gündem oldu
Tokyo 2020'de Türkiye'ye okçulukta tarihinin ilk altın madalyaısını getiren Mete Gazoz'un 2016'da madalyayı hedeflediğini belirttiği paylaşım, gündem oldu.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk branşının finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un Rio 2016 Olimpiyatları'nın ardından yaptığı paylaşım, gündem oldu.
Rio 2016'nın ikinci turunda Hollandalı Sjef van den Berg'e 7-3 mağlup olan Gazoz, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalya döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Bu paylaşım, 22 yaşındaki sporcunun bugün olimpiyat şampiyonu olmasıyla 25 bini aşkın beğeni ile sosyal medyanın en çok paylaşılan gönderilerinden birisi haline geldi.
Paylaşım şu şekilde:
Daha çok çalışıp 2020 de Tokyo'dan altın madalya döneceğim— Mete Gazoz (@metegazoz) August 9, 2016
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