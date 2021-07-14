Fenerbahçe'de Ali Koç ve Volkan Demirel, basın toplantısı düzenleyecek

Bilindiği üzere Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in, bugün saat 11:15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden sarı-lacivertlilerde, 39 yaşındaki eski kalecinin sezon açılışında yer almaması, takımdan ayrıldığı iddialarını beraberinde getirmişti. Daha sonra Demirel'in izinli olduğu öğrenilmiş, genç antrenör takıma katılmıştı.

BAKİ'DEN "SPORTİF DİREKTÖRLÜK" AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yapılan Süper Lig fikstür çekimi sonrasında basının Volkan Demirel ile ilgili sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Volkan Demirel sportif direktör olacak mı sorusunun cevabını verebilirim. Öyle bir şey yok. Ama yarınki toplantının içeriğini de ben söylemek istemiyorum. Başkanımız yarın açıklar."

2002 ve 2019 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün kalesini koruyan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 396 maça çıkmıştı. Demirel, futbolu bırakmasının ardından takımın teknik ekibine katılmıştı.

Kaynak: Ajansspor