Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in gelecek sezon teknik heyette yer almayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Volkan Demirel, basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel'in, önümüzdeki sezon teknik heyette yer almayacağı iddia edildi.
İddiaya göre; sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel'in, önümüzdeki sezon teknik heyette yer almayacağı belirtildi.
Bilindiği üzere Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in, bugün saat 11:15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.
Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden sarı-lacivertlilerde, 39 yaşındaki eski kalecinin sezon açılışında yer almaması, takımdan ayrıldığı iddialarını beraberinde getirmişti. Daha sonra Demirel'in izinli olduğu öğrenilmiş, genç antrenör takıma katılmıştı.
BAKİ'DEN "SPORTİF DİREKTÖRLÜK" AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yapılan Süper Lig fikstür çekimi sonrasında basının Volkan Demirel ile ilgili sorusunu şu şekilde yanıtladı:
"Volkan Demirel sportif direktör olacak mı sorusunun cevabını verebilirim. Öyle bir şey yok. Ama yarınki toplantının içeriğini de ben söylemek istemiyorum. Başkanımız yarın açıklar."
2002 ve 2019 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün kalesini koruyan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 396 maça çıkmıştı. Demirel, futbolu bırakmasının ardından takımın teknik ekibine katılmıştı.
Kaynak: Ajansspor
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