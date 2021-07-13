Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu

13 Temmuz 2021 Salı, 21:41

Fenerbahçe, uzun yıllar formasını terleten Gökhan Gönül'ün bu akşam takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

TRT Spor'un haberine göre 36 yaşındaki tecrübeli sağ bekin yeni adresi Çaykur Rizespor.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten milli yıldız, Süper Lig'de çıktığı 383 maçta 20 gol atıp 50 asist üretti.

"YOLUN AÇIK OLSUN GÖKHAN GÖNÜL"

Fenerbahçe bugün yaptığı paylaşımla Gönül'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Gökhan Gönül.