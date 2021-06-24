Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan Nihat Özdemir açıklaması

24 Haziran 2021 Perşembe, 14:04

Basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adaylığı ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili sözleri özellikle dikkat çekti. Yıldırım, "Nihat Bey'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var. Onları atın. 'Savcılar, hakimlerle ben mi yemek yedim, üye yaptım' diyor. Onların FETÖ'cü olduğunu o dönem kimse bilmiyordu. Üye oldukları zaman yönetim kurulu kararının altında senin de imzan vardı." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe eski Başkanı Yıldırım, Ali Koç ile Nihat Özdemir arasındaki gerilime değinerek, "Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Nihat Bey'i yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Kanuni olarak olabilecek her şeyde sizin yanınızda olur. Şikayetleriniz olur, ağabey deyin, başkan deyin anlatın. Evine gidin anlatın." dedi.

Yıldırım son olarak, "Nihat Bey, Amerikan Hastanesi'nde Covid nedeniyle yattı. Emre'yle gittin adamı gizlice ziyaret ettin. Adamı taraftarın önüne attınız. Bu ne perhiz, bu ne turşu. Adamı atıyoruz dedin, istifa dilekçesi verdi, ne yaptınız dilekçeyi?" diyerek sözlerini noktaladı.