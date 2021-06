Aziz Yıldırım işaret etti: Futbol AŞ'de sıkıntı var

24 Haziran 2021 Perşembe, 11:27

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte cuma ve cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Eski yönetimi ile gerçekleştirdiği basın toplantısı öncesi kısa bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Bir daha başkanlığa aday olmayacağım" dedi.

Yıldırım, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" diye konuştu.

Aziz Yıldırım konuşmalarına, "Fenerbahçe tarihinde iki kez futbol takımı küme düşüyordu. Bir Ali Şen zamanında sonra bundan 3 sene önce son 3-4 maça kalarak 6'ncı mı 7'nci mi ne olundu.Fenerbahçeliler ondan (Ali Koç) başarılı bir futbol takımı ve spor kulubü bekliyordu. Fenerbahçe başkanı olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur." diyerek devam etti.

"MAHALLE YÖNETSEN BU KADAR KÖTÜ OLMAZ"

Yıldırım, Ali Koç yönetimi için, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe’yi savunurum. 3 senedir enkaz edebiyatı var. ‘Biz çok kötü bir mali tablo aldık' diyorlar. Hayır öyle bir tablo bırakmadık. 3 yıl önce Ali Koç, büyük teveccühle başkanlığa başladı. Arkadaşlarım ve ben, toplandık konuştuk Fenerbahçe için ne yapmalıyız diye. Biz kaçmadık. Biz aday olduk seçilemedik. Seçilseydik o gün Fenerbahçe'nin şartları neyse biz de onları yaşayacaktık.3 yıl boyunca konuşmama kararı aldık. Kulüp bundan etkilenmesin istedik. Arada bizi tahrik ettiler. Konuşunca neden konuştun, konuşmayınca neden konuşmadın diyerek bizi bir yola getirmeye çalıştılar ama biz bu tuzaklara düşmedik. Sayın Başkan hesap kitap bilmiyor herhalde. Beşiktaş ve Galatasaray’ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş’ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş’ta bir apartman var. Galatasaray’ın yarısı Florya’da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat, Selahattin Beyazıt başkanın Allah razı olsun bugünleri görüp aldığı arazi ve ondan gelen nakit para var. Fenerbahçe’nin neyi var?" dedi.

"FENERBAHÇE BAŞKANI OLAN HERKES ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEK ZORUNDADIR"

"Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe başkanı olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır. Biz birinci olamazsak başarılı değilizdir. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses’i alacak, uçuracak… Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi. Ben bu 3 senede çok büyük sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Yok. Pandemide 1 hafta evden çıkmadı herhalde onu diyor. Herkes bana saldırıyor falan diyor. Ben takımı aldığımda şampiyon olduk, 15 Şubat başkanlık seçimi ve o gece Fenerbahçe-Galatasaray maçı vardı Ali Sami Yen’de. Bir tek ben seçildim, yönetim olduğu gibi karşı taraftı. Kalktık gittik Galatasaray maçına. Devre arasında soyunma odasına indik. Maç bitti bütün futbolcular otobüse binmişler benim haberim yok. Ali Şen’in evine gittiler. Ben böyle bir Fenerbahçe aldım. Belki hiçbiriniz bunları bilmiyordunuz. Muhalefet böyleydi. Devamlı yazı yazıyorlardı, çiziyorlardı."

"SİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"

"Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Bundan sonra sahnedeyim. Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest."

"BASKETBOLU BANA VER, OBRADOVİC'İ GETİREYİM"

Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun eski antrenörü Obradovic ile ilgili, "Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. AŞ'yi kuruyoruz desinler, bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon Avro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini." açıklamalarını yaptı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünün belirsizliği için, "'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz, insanlar gelmiyor' diyor. Böyle bir söz hem Fenerbahçe'ye hem Türkiye'ye hakarettir. Parayı verirsen herkes gelir. Bana 10 milyon Avro ver, bak kimleri getiriyorum. Sen Koç'un ya. Benim gibi babası öğretmen biri değilsin. Gereğini yap. Yapmayacaksan aday bile olma. Burada 34 bin üyelik var. Birisi çıkar. Rakip seçim yapıyor 5 aday çıkıyor. Bizde neden çıkmıyor? Biz neden bu kulübü halka açtık? 34 bin üye var, 10 bin de temsilci üye var. Neden aday çıkmıyor? Ben neden halka arzı açtım? Yapardım kendimden üyeleri. Kapatır giderdim. Biz kaybettik ne oldu? Para kazanmaya başladık. Ailemizle zaman geçirmeye başladık. Herkes mutlu. Sizlerden ricamız, lütfen kulübe daha çok sahip çıkın."

"FENERBAHÇE, ANADOLU TAKIMI HALİNE GELDİ"

"Kızlar biz hapisteyken kupa getirdiler. Buradan teşekkür ediyorum. Ülker'le birleşmeden sonra 2006-07'de şampiyonluklar geldi. Bizden öne bir şampiyonluk var. En son şampiyonluk 1990'da Necdet Kaptan'la. Ben de Fenerbahçe'de voleybol şubesi kaptanıyım. Ülker ile birleşince arka arkaya 7 şampiyonluk yaşadık. Toplam 8 şampiyonluğumuz var. Pinponda bile şampiyon olduk. Atletizm aynı şekilde. Kürekte, boksta. Herkese teşekkür ediyoruz. Büyük Fenerbahçe'yi yarattık. Fenerbahçe kan kaybediyor. Fenerbahçe, Anadolu takımı haline geldi."

Yıldırım, Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili "Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon Avro önerdi. Biz 11 milyon Avro verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar." açıklamasını yaptı.

"BENİMLE YARIŞAMAZSIN, BEN SOKAKTA BÜYÜDÜM"

"Ali Koç, benimle yarışamazsın. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın. 440 milyon Avro borç bıraktık. Bunun 232 milyon Avro'su dövizdir. Geri kalan kısmı Türk lirasıdır. Borç daha az. Bunlar 50 milyon Avro'ya oyuncu sattılar. 25 halka arz yaptılar. Son villaları sattılar. 100 milyon Avro ellerine nakit para girdi. Gidip borcu kapatsanıza. Bankayı kapatsanız 230 olan borç 130'a düşer. Bunlara teklifim. Bir hesap çıkardım. Bütün malları saydığımızda 591 milyon Dolar mal varlığımız var. Ülker Stadı, Samandıra, Dereağzı, Kolej, Fenerbahçe TV, Faruk Ilgaz, Topuk Yaylası, Ankara İncik ve diğer arsalar... Hepsini koyduğunuzda 591 milyon Dolar mal varlığı çıkıyor. Bunlara 300 milyon Dolar, Futbol AŞ parası verdim. Onların haricinde sporcular bıraktım. Ozan'ı satsınlar borcu kapatsınlar. Rakamlar burada. İsterlerse veririm. Fenerium'da 50 milyon Dolar. Bu iki değerin ortalaması 140 milyon Dolar."

"BEN OLSAM EMRE İLE DEVAM EDERDİM"

"Tarihi tersten yazıyorlar. Boşuna hoca arıyor. Ben olsam Emre ile devam ederdim. Yeni getireceği kişi bir macera olacak. Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisi bitti, Trabzonspor yenilmezlik serisi bitti, Beşiktaş yenilmezlik serisi bitti. Sahamızda yenilgi rekoru kırıldı. Kadıköy'de çıkış yok sloganı bitti. İsviçre saati gibi çalışan bir Fenerbahçe aldı. Ne hale geldi biliyorsunuz!"

"3 TEMMUZ'UN HİÇBİR YERİNDE YOKTUN"

"Fenerbahçe şike yaptı" diyen Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, seninle beraber onu gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle! 3 Temmuz'a sahip çıkacağız diyor. Hiçbir yerinde yoktun ki sen. Zorla söyletiyorsun bize. 3 Temmuz'u yaşayan içinde yaşasın. Kulübe düşen görevler neyse yapsınlar. 3 Temmuz'la ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ersun Yanal giremez dedim, getirdiler. Caner ve Gökhan giremez dedim, getirdiler. Hepsini denediler, olmadı. Bir tek Alex kaldı, onu da getirsinler bitsin. Ali Koç seçim sloganında, 'Bayrakları hazırlayın, güneş doğacak' diyor. Bilmediği bir şey var, Kalamış'ta güneş batar, mehtap vardır, yakamoz vardır. Bayrakları çıkarın diyor. Bayrakları çıkardık, ne yapacağız bu bayrakları?"

"NİHAT ÖZDEMİR'İ TARAFTARIN ÖNÜNE ATTILAR"

"Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Nihat Bey'i yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Kanuni olarak olabilecek her şeyde sizin yanınızda olur. Şikayetleriniz olur, ağabey deyin, başkan deyin anlatın. Evine gidin anlatın. Nihat Bey, Amerikan Hastanesi'nde Covid nedeniyle yattı. Emre'yle gittin adamı gizlice ziyaret ettin. Taraftarın önüne attınız Nihat Özdemir'i. Bu ne perhiz, bu ne turşu. Adamı atıyoruz dedin, istifa dilekçesi verdi, ne yaptınız dilekçeyi?"

KONGRE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

"Kongreye geleceğim. Maraton altını açsınlar. Orada oturacağım ve bütün seçimi oradan kongreyi seyredeceğim. Kongre günlerinde aidat meselesi var. 34 bin üyemiz var. 24 bini aidatını ödemiş. Aidat ise 50 lira. Aidatı ödememe oranı yüzde 30-40 arasında bir şey. Bunlar 500 liraya çıkarmayı düşünüyorlarmış. 200 lirayı geçmeyecek şekilde bir öneri getirsinler. Ama 500'a giderseler çıkmaz. Bu öneri olmaz. 500'e çıktığında bir ailede 5 kişi var, nasıl ödenecek? Halkın kulübü olmaz. 16. maddede şirketi alıp devrediyor, ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. 16. maddeyi çeksinler. Bu maddelerini güzelce anlatsınlar. Benim anlayacağım, herkesin anlayacağı şekilde. Öyle yapsınlar. Bir ay içinde genel kurul yapsınlar ve orada kabul edelim. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. 16. maddeye karşıyım. Bunu çeksinler. Daha ilerisi mahkemeye götürürüm. 17. maddede yeni şube kurulması var. Üç tane şube kuruyorlar. Bunların bütçesini en azından 5'er yıllık yapmadan açmasınlar. Bunları da gereksiz zevkleriniz için yapmayın."

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

"Fenerbahçe Üniversitesi'ni hangi şartlarda Medicana grubuna verdiniz. Bu üniversiteyi kurarken sayın Cumhurbaşkanımız 'Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?' dedi. Ben de 'Rakibin üniversitesi var' dedim. O da 'O onlara ait değil' dedi. Ben de 'O zaman biz ilk olalım' dedik. Güldü. O zaman 50 milyon çok büyük bir paraydı. Teminat verdik. Bu üniversiteyi Medicana'ya verdiler. 50 trilyon almışlar. O zaman onu da bizim borçlardan düşün."

"KİMSE FENERBAHÇE'Yİ SATAMAZ!"

"Kimse Fenerbahçe Kulübü'nü satamaz kardeşim! Nokta. Kimin ne korkusu var! Yapamazlar. Futbol AŞ'de sıkıntı var ama onu bilin. 222 sayılı kanunun çıkmasına kolaylık sağladıkları için Recep Tayyip Erdoğan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Dönemin Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, stadın yapımından tesislerimizin yapımına kadar yardımcı olduğu her konuda teşekkür ediyorum. Bir gün Metris'i ve bu olayları yaşayanlardan biri bunları kitap haline getirecek. O zaman herkes her şeyi öğrenecek. Metris'e gelenleri tehdit ediyorlardı ama bir tane yürekli her akşam geliyordu; Rıdvan Dilmen."