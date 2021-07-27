Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga 1.Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 16:32
Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, 2021-2022 sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga 1.Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Greuther Fürth ile 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 

Müsabaka TRT SPOR'dan yayımlanacak.


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