Fenerbahçe'de Falaye Sacko iddiası

18 Temmuz 2021 Pazar, 22:17

Fenerbahçe'nin, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in sağ bek oyuncusu Falaye Sacko'yu transfer hedefleri arasına eklediği öne sürüldü.

Portekiz basınından Zerozero.pt'nin haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncuyu transfer listesine ekledi. Habere göre Belçika ekipleri Anderlecht, Genk ve Club Brugge, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler. Sacko'nun kulübü Vitoria Guimaraes, oyuncunun satışından yüksek gelir elde etmeyi hedefliyor.

Malili futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 resmi maça çıktı ve bir asistle oynadı.