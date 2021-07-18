Fenerbahçe'de Falaye Sacko iddiası

Vitoria Guimaraes'in Malili sağ beki Falaye Sacko'nun ismi, Fenerbahçe ile anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 22:17
Fenerbahçe'de Falaye Sacko iddiası
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in sağ bek oyuncusu Falaye Sacko'yu transfer hedefleri arasına eklediği öne sürüldü.

Portekiz basınından Zerozero.pt'nin haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncuyu transfer listesine ekledi. Habere göre Belçika ekipleri Anderlecht, Genk ve Club Brugge, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler. Sacko'nun kulübü Vitoria Guimaraes, oyuncunun satışından yüksek gelir elde etmeyi hedefliyor.

Malili futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 resmi maça çıktı ve bir asistle oynadı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler