Fenerbahçe HDI Sigorta, Erkan Toğan ve Ulaş Kıyak'a veda etti

30 Nisan 2021 Cuma, 16:44

Efeler Ligi play-off finalinde, Ziraat Bankkart karşısında şampiyonluk hedefine ulaşamayarak sezonu tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Erkan Toğan ve oyunculardan Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Toğan'ın bu sezonki Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu başarısındaki payı vurgulandı:

"Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Erkan Toğan, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı 2020-21 sezonunda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci sırada tamamlanmasında büyük pay sahibi olmuştur. Tüm emekleri için Erkan Toğan’a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz."

Ulaş Kıyak ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek Voleybol Takımımızın formasını 2018-19 sezonundan bu yana gururla taşıyan Ulaş Kıyak’la yollarımız ayrılmıştır. 3 sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Ulaş Kıyak, Takımımızda görev aldığı sürede kazanılan 2018-19 Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştur. Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

