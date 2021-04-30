Fenerbahçe'nin penaltısı güme mi gitti? Kural ne diyor?
Fenerbahçe'nin puan bıraktığı maçta kazandığı penaltı ofsayt gerekçesiyle iptal olurken, kurallara göre kararın yanlış olduğu iddia ediliyor.
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maça ofsayt gerekçesiyle iptal edilenr penaltı damgasını vurdu. Maçın 28. dakikasında Fenerbahçe, Valencia'nın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Fakat VAR'da bulunan Halil Umut Meler'in incelemesinin ardından penaltı iptal edildi. Hakem, pozisyonda Valencia'nın ofsaytta olduğu tespitini yaptı. Pozisyonda ofsayt öncesi penaltı haraketinin olduğu iddia edildi.
KURAL NE DİYOR?
Ancak Futbol Oyun Kuralları'na göre pozisyonda ofsayt kararı verilmesi için hakem yorumu önem kazandı. Kural kitabında ofsaytı düzenleyen maddede şu ifadeler bulunuyor:
- Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncu ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.
- Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.
VAR İNCELEMESİ YAPILMADI
VAR'da bulunan Halil Umut Meler, ofsayt tespiti yaptıktan sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Valencia'nın rakibi ile mücadeleye girmeden mi yoksa mücadele ederken mi düşürüldüğü konusunda bir yorum yapması gerekiyordu. Ofsayt kararının VAR incelemesi yapılmadan verilmesi soru işaretlerine neden oldu.
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