Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın Helsinki’yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular ardından 5’e 2 top kapma idmanı yaptı. Çalışmanın basına kapalı olan kısmında ise Helsinki maçının taktiği üzerine çalışıldı. Pereira maçta 5'li orta sahaya ağırlık verecek. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun’un yanı sıra özel izinli olan Ozan Tufan katılmadı.
Video Haberler
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Mahsun Kırmızıgül'den Afganistan yorumu
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- 25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor