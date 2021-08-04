Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev ile bugün hazırlık maçına çıkıyor.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına, bugün Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayımlanacak.
Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.
Passolig üzerinden 80 TL’den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.
Video Haberler
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
- Marmaris’te tatil ve yangın bir arada
- Alevler geceyi gündüze çevirdi
- İzmir'de korkunç kaza: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Datça'da şiddetli deprem
- Oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti