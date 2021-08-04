Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:04

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına, bugün Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayımlanacak.

Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Passolig üzerinden 80 TL’den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.



