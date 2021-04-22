Fenerbahçe Opet, yıldız isimle yollarını ayırdı

22 Nisan 2021 Perşembe, 17:16

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen Küba asıllı yıldızı Melissa Vargas ile yollarını ayırdığını açıkladı. Voleybol Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:

‘’2018-2019 sezonundan bu yana formamızı gururla taşıyan Melissa Vargas, hayallerini gerçekleştirmenin gururuyla kulübümüze veda ediyor.

Gerek sahadaki oyun anlayışı, karakteri ve duruşuyla gerekse her platformda kulübümüzü en iyi şekilde temsil edişiyle örnek alınacak türden bir sporcu olarak hafızalarımızda yer eden Melissa Vargas, kariyerini taçlandırmanın gururuyla sporculuk yaşantısına başka bir voleybol ikliminde devam edecektir.

Voleybol tutkusunu sarı-lacivert renklerle buluşturan, kısa süre önce de Türk vatandaşlığına geçerek "bizden" biri olduğunu gösteren Melissa Vargas’a bir kez daha teşekkürlerimizle.

Fenerbahçe kadın voleybolunun önemli sporcuları arasında yerini alacak olan Melissa Vargas’ın; azmi, hırsı ve Fenerbahçe’ye olan tutkusu her zaman alkışı hak eden türden olmuştur, olacaktır da…

Ve şimdi her şey için bir kez daha teşekkürler Melissa!’’

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Melissa Vargas ise taraftarlara şu sözlerle veda etti:

“Fenerbahçe Opet formasını giydiğim ve Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Belki de başka hiçbir yerde olamayacak kadar kendimi geliştirme fırsatı buldum. Sultanlar Ligi’nde yaşadığımız talihsiz vakalar sebebi ile serinin üçüncü maçını oynayamadan ikinci sırada tamamladık.

‘Sezonun En İyi Pasör Çaprazı’ ödülünü aldığımda da söylediğim gibi, ödülü tüm takımım adına aldım. Bu zorlu sezon içindeki başarıma takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz ve Başantrenörümüz Zoran Terzic sayesinde ulaştım. Oynadığım takıma her zaman en yüksek katkıyı verebilmek için kendimi sürekli geliştirmem gerektiğine inanıyorum.

Kariyer planlamam doğrultusunda verdiğim kararla gelecek sezon farklı bir ligde oynamanın değişik bir tecrübe edinmem ve yeni şeyler öğrenebilmem adına faydalı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’yi, bu büyük kulübü, bu güzel aileyi çok özleyeceğim ise bir gerçek.

Bu takıma ilk geldiğim günden beri Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğumu hissettim. Hocamız, teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım ile çok güzel zamanlarımız oldu. Hem sporcusu olduğum hem de bir Fenerbahçe taraftarı olarak, dünyanın neresinde olursam olayım sarı lacivert takımımızın maçlarını takip edeceğim. Bize her zaman büyük güç veren taraftarımız takımımıza güvenmeye devam etsinler. Onlar inandıkları sürece kupa ve şampiyonluklar mutlaka gelecektir.

Fenerbahçe Opet’e geldiğim ilk günden beri her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen başkanımız Ali Koç ve değerli yöneticimiz Simla Hanım’a bize her zaman verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyorum. Onları tanımak çok güzel. Ayrıca salgın dolayısıyla ayrı kaldığımız ancak bize her zaman sevgilerini gösteren, her zaman yanımızda olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum.

Yakında görüşmek üzere...”