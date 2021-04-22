Millilerimizin kura çekim tarihleri belli oldu

22 Nisan 2021 Perşembe, 16:12

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadın Milli Voleybol Takımımız ve Erkek Milli Voleybol takımımızın da katılacağı Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuraları ve fikstür çekimi tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu. Federasyonun resmi sitesinden yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile A Milli Erkek Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri, 20 Mayıs ve 27 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek kura çekimlerinde belli olacak. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuralarının çekimine kadınlarda Sırbistan’ın başkenti Belgrad, erkeklerde ise Finlandiya’nın başkenti Helsinki ev sahipliği yapacak.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası da 01-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek."