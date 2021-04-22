Vakıfbank'a rakibinden gözdağı: "İki senedir bekliyorduk"

22 Nisan 2021 Perşembe, 15:22

Beş oyuncu ve beş teknik ekip çalışanı Covid-19'a yakalanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Imoco Volley'in pasör çaprazı oyuncusu Kimberly Hill, 1 Mayıs'ta oynanacak maç öncesinde CEV’e verdiği röportajda karşılaşmanın önemine dikkat çekti:

"VakıfBank'a karşı oynayacağımız maçta ondördümüzün de elimizden gelenin en iyisini yapması önemli olacak. Paola Egonu kadar güçlü bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız ama Vakıfbank da her zaman çok güçlü. Bu maçı kazanmak istiyorsak, hepimizin kendi bireysel yöntemlerimizle katkıda bulunmasına ihtiyacımız olacak."

3.20 cm smaç yüksekliği bulunan 1.90 boyundaki deneyimli oyuncu, şunları ekledi:

"Elbette uzun bir sezon oldu. Ama yaklaşık iki yıldır Vakıf ile bu maçı bekliyorduk. İyi durumda olduğumuzu ve 1 Mayıs'ta elimizden gelenin en iyisini yapmak için sezonun bu son birkaç haftasını atmaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz."

"ESKİ TAKIMIMA KARŞI OYNAMAK EĞLENCELİ OLACAK"

ABD'li voleybolcu, 2015-2017 sezonlarında formasını giydiği VakıfBank’tan övgü dolu sözlerle bahsetti:

"Eski takımıma karşı oynamanın her zaman eğlenceli olduğunu düşünüyorum, özellikle VakıfBank söz konusu olduğunda. Her zaman çok güçlüler ve elbette birçok oyuncu ve personeli şahsen tanıyorum. Umarım bir savaş niteliğinde ve gerçekten eğlenceli bir maç olur."

İtalya Serie A1 Voleybol Ligi’nin başarılı takımı Imoco Volley, 2019'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde Vakıfbank'ı, finalde ise Eczacıbaşı'nı yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Imoco Volley, ayrıca İtalya Süper Kupası'nı 2018, 2019 ve 2020'de üst üste üç yıl kazanmıştı.