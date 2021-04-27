Fenerbahçe Opet'te beş oyuncu ile yollar ayrıldı

27 Nisan 2021 Salı, 16:17

Voleybol sezonunun sona ermesiyle takımlar, kadrolarında revizyona gidiyor. Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; Bahar Toksoy Guidetti, Brankica Mihajlovic, Bianka Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda Bahar Toksoy Guidetti, Brankica Mihajlovic, Bianka Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı.

Sporcularımıza Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."