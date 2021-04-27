Fenerbahçe'de Altay Bayındır taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'de el bileğinin kırılması sonrası tedavisi süren Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara umut verdi.
Fenerbahçe'de antrenman sırasında el bileğinden sakatlanan ve 18 Nisan’da geçirdiği başarılı ameliyattan sonra ara vermeden bireysel çalışmalara başlayan Altay Bayındır, antrenmanlara devam ediyor.
Süper Lig'in en formda kalecileri arasında gösterilen ve gelecek vadeden milli kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Fenerbahçe taraftarına iyileşme süresinde boş durmadığını gösterdi. Altay Bayındır, sahalardan uzak kaldığı bu süreçte tribünde yer alarak takımını yalnız bırakmıyor.
Altay Bayındır’ın doktoru, yaptığı açıklamada "Altay durumun bilincinde, çim sahalara bir an önce dönmek üzere, tamamen konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı." ifadelerine yer vermişti.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Altay Bayındır’dan sonra kalesini Harun Tekin'e emanet etmişti. En son oynanan ve 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında istediği performansı yakalayamayan Harun Tekin, 2014-2015’ten bu yana Süper Lig’de gole neden olan hatalarda üçüncü sırada.
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