Fenerbahçe Öznur Kablo, Amanda Zahui'yi transfer etti
Fenerbahçe Öznur Kablo, en son Los Angeles Sparks forması giyen Amanda Zahui'yi transfer etti.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1.96 boyunda olan Zahui ile yeni sezon kadro planlamaları kapsamında anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amanda Zahui'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kariyer özeti:
2004-09 (Polisen Basket)
2009-12 (Telge Basket)
2015 (Tulsa Shock)
2015-16 (Adana ASKİ)
2016-17 (Nadezhda Orenburg)
2017-18 (USK Prag)
2018-19 (Sopron Basket)
2019-20 (Shandong Six Stars)
2020 (Hatay BŞB)
2016-20 (New York Liberty)
2020-21 (Dynamo Kursk)
2021-günümüz (Los Angeles Sparks)
WNBA’de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli Milli oyuncu Amanda Zahui B. Fenerbahçe Öznur Kablo’da!— Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) July 6, 2021
Ailemize hoş geldin @AmandaZahuiB!
https://t.co/ToDY7savMv pic.twitter.com/uhrGfoLBdb
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