Beşiktaş'ın ilgilendiği stoper Leo Pereira trafik kazası geçirdi
Beşiktaş'ın istediği iddia edilen Brezilyalı stoper Leo Pereira trafik kazası geçirdi.
Stoper rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Pereira ile ilgilendiği iddia edilmişti.
25 yaşındaki stoper Pereira, kızını okula bıraktıktan sonra otomobiliyle kaza yaptı.
Paylaşılan bilgilere göre, başka bir sürücü şerit ihlali yaptı ve içinde futbolcunun eşinin de bulunduğu arabaya çarptı. Böylece kontrolden çıkan Leo Pereira’nın aracı kapısını kırarak bir binaya girdi.
Yıldız futbolcunun kazayı ağır yara almadan atlattığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı Gazeteci Vene Casagrande sosyal medya hesabından Beşiktaş’ın Perira'nın peşinde olduğunu duyurmuştu. Casagrande, “Beşiktaş, Leo Pereira'yı kiralamak istiyor. Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ transfer görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullanmıştı.
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