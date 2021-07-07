Fenerbahçe Öznur Kablo, Helena Ciak'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransız pivot Helena Ciak ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması doğrultusunda 2'nci dış transferini yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, İsveçli oyuncu Amanda Zahui'nin ardından son iki sezonu Fransız ekibi, Lyon Asvel Feminin'de geçiren Helena Ciak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli takımdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Helena Ciak’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lyon Asvel Feminin formasıyla Kadınlar Euroleague'de 10.5 sayı, 6.6 ribaund, 1.4 asist, 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.
Son olarak Lyon Asvel Feminin’de forma giyen Fransız Milli oyuncu Helena Ciak Fenerbahçe Öznur Kablo’da!— Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) July 7, 2021
Ailemize hoş geldin Helena Ciak!
https://t.co/Uvf5hkDZdt pic.twitter.com/o6pQjbD9CL
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