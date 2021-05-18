Fenerbahçe Öznur Kablo'da Zandalasini ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 3 sezon forma giyen Cecilia Zandalasini ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cecilia Zandalasini ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüp yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verip, oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.
EuroLeague Women’da da boy gösteren oyuncu, 13,5 sayı ortalamasıyla takımının en skorer oyuncusuydu. Başarılı oyuncu son olarak Fenerbahçe Öznur Kablo ile 2021 EuroLeague Women Avrupa Üçüncülüğü elde etti.
3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bir gün yeniden görüşmek dileğiyle.— Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) May 18, 2021
Grazie, @ceciznd! pic.twitter.com/RccexTYcZ0
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