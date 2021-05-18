Fenerbahçe Öznur Kablo'da Zandalasini ile yollar ayrıldı

18 Mayıs 2021 Salı, 12:54

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cecilia Zandalasini ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verip, oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.

EuroLeague Women’da da boy gösteren oyuncu, 13,5 sayı ortalamasıyla takımının en skorer oyuncusuydu. Başarılı oyuncu son olarak Fenerbahçe Öznur Kablo ile 2021 EuroLeague Women Avrupa Üçüncülüğü elde etti.







