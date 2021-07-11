Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Kayla McBride açıklaması
Fenerbahçe Öznur Kablo, KBSL final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Kayla McBride’ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kayla McBride ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde final serisinin en değerli oyuncusu seçilen başarılı oyuncumuz Kayla McBride’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır." denildi.
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