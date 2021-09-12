Fenerbahçe taraftarları Vitor Pereira'ya destek tezahüratları

12 Eylül 2021 Pazar, 17:24

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük destek verdi.

Sarı-lacivertli futbolseverlerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Portekizli teknik adam, tribünlere yönelerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, son oynanan maçın 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Pereira, ligin 3’üncü haftasında Altay ile oynadıkları maçın 11’inde yer alan Szalai ile Valencia'ya yedekler arasında yer verirken Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Serdar Aziz, Zajc, Rossi, Mesut Özil ve Berisha ilk 11'de görevlendirildi.

Pereira sahaya; Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Diego Rossi, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Mergim Berisha ilk 11'i ile başladı.

SARI LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte Nazım Sangare, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun sakatlıkları, Dimitrios Pelkas ile Filip Novak ise hazır olmamaları sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında yer almadı.

ROSSI VE BERISHA İLK KEZ

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Diego Rossi ile Mergim Berisha, sarı lacivertli formayla ilk karşılaşmalarına çıktı.

SZALAI YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’de Szalai, Sivasspor maçında yedekler arasında yer aldı. Karşılaşma öncesi yapılan testler sonucunda teknik direktör Pereira’nın kararı doğrultusunda Macar futbolcu yedek soyundu.

DUYGUN YARSUVAT İLE RECEP MAMUR UNUTULMADI

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ile Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Yarsuvat ve Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.