Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Muhammed’i ve Arda’yı övdü

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:00

F.Bahçe, Helsinki mücadelesine sakat, lisansı çıkmayan ve takım dışı kalan oyuncuların fazlalığı nedeniyle kısıtlı bir kadroyla çıktı. Sahada yer alan 11 oyuncu dışında yedek kulübesinde 6 futbolcudan ikisi kaleci olmak üzere dört U21 oyuncusuyla beraber Ferdi ile Nazım vardı. Oyun berabere giderken gençlerden Muhammed Gümüşkaya, Mesut’un, Arda Güler de Novak’ın yerine dahil oldu. Muhammed, çok geçmedi harika bir gol attı. Muhammed 20, Arda 16 yaşında. Arda frikik ustası. Bir pozisyonda seyirci Arda vursun diye bağırırken Sosa’nın topun başına geçmesi haliyle tepkilere neden oldu. Futbolumuz gençlerle güzel olacak. Yeter ki hocaları onlara inansın güvensin. Bugün F.Bahçe kadrosunda olumsuzluklar yaşanmasaydı ne Muhammed’i ne de Arda’yı konuşur olacaktık. Umarız bu başlangıç olur. Muhammed ile Ardaları daha çok konuşuruz.

‘ZOR OLMAYAN BİR MAÇTI’

Basın toplantısına Muhammed ve ilk kez Avrupa’da F.Bahçe forması giyen Arda ile katılan Portekizli teknik direktör Pereira, iki genç oyuncunun performansından çok memnun olduğuna vurgu yaparak, “Tabii ki çok gururluyum gerçekten sahada çok iyi iki karakter gördüm. Zor olmayan bir maçtı, genç oyuncularımız çok kaliteli bir oyun sergilediler. Muhammed kaliteli bir gol attı. Mutluyum. Onlar genç oldukları için değil; kaliteli ve karakterli oldukları için oynadı. Genç oyuncuları yetiştirebilmek ve parlatabilmek istiyorsanız onlara her şeyden önce süre ve özgüven vermeniz gerekir. Hata yaptıklarında onları desteklemek gerek. Porto’da 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakteri ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Kendilerini geliştirirlerse Muhammed ve Arda, Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak” ifadelerini kullandı.

SOSA’DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play off turunda karşılaştığı Helsinki maçının son anlarında frikik pozisyonu ile gündeme gelen Sosa - Arda ikilisi müsabakanın ardından kahvaltıda bir araya geldi. Jose Sosa, genç futbolcuya “Siz bu takımın geleceğisiniz. Siz oynadığınız sürece abileriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiği atacak çok maçların olacak” dedi. Arda da hayallerinden ötürü frikiği kullanmak istediğini ve Sosa’ya asla saygısızlık etmek istemediğinin altını çizdi.