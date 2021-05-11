Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu: "Bize yakışmadı"
Sivasspor'a mağlup olarak Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig’in 41. haftasında DG Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Belözoğlu, çok üzgün olduklarını ifade etti:
“Bizim adımıza şampiyonluk maçı olduğunu arkadaşlarla paylaşmıştık. Net bir şekilde inandığımızda son maça taşıdığımızda olacaktı. Son maça taşıyamadık. Matematiksel olarak devam etse de bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Böylesine önemli bir şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak geride kalması hepimizin sorgulaması gereken durum. Üzgünüm. 8 haftadır oynanan cesaretli, en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı."
"SİVASSPOR'UN HOCASI YILLARDIR AYNI OYUNU OYNATIYOR"
40 yaşındaki çalıştırıcı, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın oyun stilinin yıllardır aynı olduğunu savundu:
"Oyuna zaten hiç girmeyeceğim. Neye çalıştıysak karşımıza o çıktı. Net oyun planları belli olan takım Sivasspor. Yıllardır aynı oyunu oynatan hocaları var. Sonuç itibarıyla bize yakışmadı.”
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