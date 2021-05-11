Fazıl Say'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'na tepki
Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say, sarı-lacivertlilerin Sivasspor yenilgisine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe’nin Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Süper Lig’in 41’inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’u Ülker Stadyumu’nda konuk etti. Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3’üncü sırada yer aldı. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti.
Fazıl Say şu ifadeleri kullandı:
“Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3’üncülüğü. Yara çok derin bu sefer… Ve Beşiktaş’ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun.”
Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuzluğa ve hiçliğe, bu takım biz değiliz... @Fenerbahce 3.ü.. yara çok derin bu sefer...Ve Beşiktaşın yenildiği gün..))) bu Emre B. İle 4 yıl daha? İstersen 14 olsun? @Feneristcom— Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 11, 2021
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