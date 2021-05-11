Fenerbahçe Kadıköy'de yıkıldı!| Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

11 Mayıs 2021 Salı, 17:39

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+1. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

9 maçlık namağlup serisi sona eren Fenerbahçe, 79 puanda kaldı ve 3. sıraya indi. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı ve puanını 62 yaparak Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise son hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

90' GOL | Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin golüyle skoru 2-1'e taşıyor.

82' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Jose Sosa ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

75' Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mesut Özil ceza sahası içine ortasını yapıor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaşdı.

71' Caner Erkin'in kısa pasıyla topla buluşan Enner Valencia ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıktı.

67' Mert Hakan Yandaş'ın kısa pasıyla topla buluşan Jose Sosa ceza sahası yayı önden kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

65' Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Casimir Ninga kaleye şutunu gönderiyor ancak bu topu kaleci Harun Tekin tokatlayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

60' Sol kanatta nkazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Enner Valencia kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üstünden dışarı çıktı.

53' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Jose Sosa ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

48' GOL | Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Max Gradel ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte bu topa hareketlenen Hakan Arslan kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Demir Grup Sivasspor, Hakan Arslan'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

48' Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın içeriye çevirdiği topta Tisserand'ın ceza sahası içinde yerden, zayıf vuruşunda top kalecide kaldı.

46' Fenerbahçe'de Szalai oyundan çıktı, Luiz Gustavo oyunda. Sivasspor'da ise Ahmet Oğuz'un yerine Claudemir oyuna girdi.

45+1 GOL | Sivasspor'da Fayçal'ın soldan içeri çevirdiği topa dokunan Kayode, takımını 1-0 öne geçirdi.

44' Caner'in sol köşeden kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın yaptığı kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

37' Sivasspor'da Ninga, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

36' Pelkas'ın ara pasında kalenin sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın dar açıdan yaptığı aşırtma vuruşta top, Ali Şaşal'da kaldı.

32' Ahmet Oğuz'un ortasında kaleci Harun'un topu yumruklaması sonucu topu önünde bulan Sivassporlu Gradel'in yaptığı vuruş, az farkla dışarı çıktı.

30' Fenerbahçe'de Pelkas'ın ceza sahası yayından, yerden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal, topu ayaklarıyla çeldi.

27' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mesut Özil'in sağ çaprazdan açtığı orta sonrası Ozan Tufan, kalecinin de müdahalesiyle topa dokunamadı.

26' Valencia'nın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top, üst direğin üzerinden auta gitti.

19' Fenerbahçe'nin az adamla yakalandığı pozisyonda Szalai'yi karşısına alan Sivassporlu Kayode'nin ceza sahası içerisinde, kalenin sol çaprazından yaptığı vuruşta top, direğe çarparak auta gitti.

13' Caner Erkin'in ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

7' Fenerbahçe'de sağ kanattan açılan ortaya ceza sahası içerisinde kafa vurmak isteyen İrfan Can, sakatlandı. İrfan Can'ın yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

3' Cofie'nin dengesini kaybederek topu kaybetmesi sonucu ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

1' Karşılaşma Halis Özkahya'nın işareti ile başladı.



