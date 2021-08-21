Fenerbahçe'de Pereira'dan doktorlara İrfan Can ricası

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:02

HJK Helsinki maçına sakatlıklar sonucu eksik bir kadroyla çıkan Fenerbahçe bu karşılaşmada iki fire daha verdi. Hem İrfan Can Kahveci hem de Filip Novak sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Pereira, kulüp sağlık heyetinden iki oyuncudan İrfan'ın 3. haftadaki Altay maçına yetiştirilmesini istedi. Pereira Pelkas'ın sakatlığında İrfan'ı serbst oyuncu olarak kullanıyor.

FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten iki futbolcunun çekilen MR'ları sonrası bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe, "Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından İrfan Can Kahveci'nin 7-10 gün, Novak'ın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İki futbolcunun da Süper Lig'deki Antalyaspor ve Avrupa'daki HJK Helsinki maçlarında forma giymeleri beklenmiyor. İrfan Can'ın ligin 3. haftasındaki Altay deplasmanına yetiştirilmesine çalışılacak.