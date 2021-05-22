Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında "2011" gerilimi

Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunun 10. yıl dönümünde, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri sosyal medyada karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:18
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında
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Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunun 10. yıl dönümü, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sosyal medya üzerindeki gerilimine sahne oldu.

İlk olarak Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabında 2010-11 sezonundaki kadrosunun fotoğrafını paylaşarak "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde:

Fenerbahçe ise müzesindeki 2011 yılı Süper Lig şampiyonluğu kupasının görselinin yer aldığı bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak bordo-mavili kulübe "susma işareti" sembollü açıklamayla yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı ise şu şekilde:


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