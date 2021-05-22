Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında "2011" gerilimi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunun 10. yıl dönümünde, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri sosyal medyada karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunun 10. yıl dönümü, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sosyal medya üzerindeki gerilimine sahne oldu.
İlk olarak Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabında 2010-11 sezonundaki kadrosunun fotoğrafını paylaşarak "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde:
Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon...#SeneHep2011 #22Mayıs pic.twitter.com/KxrDaqWUQh— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 22, 2021
Fenerbahçe ise müzesindeki 2011 yılı Süper Lig şampiyonluğu kupasının görselinin yer aldığı bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak bordo-mavili kulübe "susma işareti" sembollü açıklamayla yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin paylaşımı ise şu şekilde:
May 22, 2021
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