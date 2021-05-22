La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:53

La Liga'nın 38'inci ve son haftasına kadar şampiyonluk ipini Real Madrid ile birlikte göğüsleyen Atletico Madrid, Valladolid ile oynadığı maçı 2-1 kazanarak 86 puanla şampiyonluğa ulaştı. Atletico Madrid'in gollerini 57'nci dakikada Correa, 67'nci dakikada Luis Suarez attı.

Bu sonuçla ligi 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, tarihinin ise 11. şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonluk yarışının diğer ortağı, liderin 2 puan gerisindeki Real Madrid Atletico’nun puan kaybetmesini beklediği son maçta evinde Villarreal'i 2-1 yense de kazandığı 3 puan şampiyonluk için yetmedi ve ligi 2'nci sırada tamamladı.

20. dakikada Pino’nun golüyle geriye düşen Real, 87. dakikada Benzema ve 90+2’de Modric’in golleriyle galibiyete uzandı.

Deplasmanda Eibar'ı 81. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 yenen Barcelona ise 79 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.

Üst üste beşinci, toplamda ise 8'inci kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.