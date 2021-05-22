Beşiktaş Anadolu Efes maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların bu sezon yerlileşme ve gençleşme hamlesi gerçekleştirdiği ve bu vizyondan geri adım atılmadığı belirtildi. Sahada adaletin sağlanması gerektiğinin özellikle vurgulandığı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Sezon sonuna geldiğimizde, yapılan yatırımlar ve verilen emeklerin geri dönüşü; milli takıma verilen sporcu sayısı ile genç oyunculara verilen süreler gibi kriterlerde ligin açık ara en iyi performans sergileyen kulübü olmamızla alınmış, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, taraflı tarafsız bütün basketbol kamuoyunun takdirini ve beğenisini kazanmıştır.
Anadolu Efes kulübünün ülkemizi Euroleague’de temsil ettiğinin bilincinde olarak, kısıtlı imkanlarımızla sıkıştırılmış bir fikstürde oynamak zorunda kaldığımız yarı final serisinin ilk iki maçında sıra dışı hakem hatalarıyla karşı karşıya kalmak, sadece bizi değil, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımını merakla takip eden ve yıldız sporcularımızı izlemek isteyen bütün basketbolseverleri üzmüştür.
Anadolu Efes’in Avrupa’da elde edeceği başarı kadar, Beşiktaşımızın genç oyuncularının adalet duygusu ile yetişmesi ve doğru yönetimle tecrübe kazanması da önemlidir. Beşiktaş; hiçbir zaman, hiçbir branşta iltimas istemez. Tek beklentimiz sahada adaletin sağlanması ve sonucun sahada bulunan oyuncular tarafından belirlenmesidir. Olanı göremeyen veya olmayanı gören hakemlerimizin daha dikkatli olmalarını talep eder, Türkiye’de birçok basketbolseverin yapılan hata ile yanlışı ayırt edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu hatırlatmak isteriz."
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/xItpewkDwS— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) May 22, 2021
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