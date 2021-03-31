Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Sözer: Bu imkanı bulduğum için teşekkürler
Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımı'nın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer’i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, “Erdinç hocam aramıza katıldı" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antnenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara devam ederken, Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.
Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımı'nın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer’i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, “Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya’nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye’de de bir dönem Fenerbahçe’de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı.
SÖZER: BU İMKANI BULDUĞUM İÇİN TEŞEKKÜRLER
Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, “Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle” dedi.
Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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