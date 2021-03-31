Son Dakika| Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı açıklandı
SON DAKİKA... Fenerbahçe'de yeni Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı açıklandı.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer'in getirildiğini açıkladı
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.
Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız.
Uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 31, 2021
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