Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına Volkan Demirel eşliğinde devam etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 19.00’da başladı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlanırken idmanda milli oyuncular yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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