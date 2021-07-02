Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına Volkan Demirel eşliğinde devam etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 22:27
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 19.00’da başladı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlanırken idmanda milli oyuncular yer almadı. 

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


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