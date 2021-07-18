Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli futbol takımı, yarın hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Video Haberler
- Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
En Çok Okunan Haberler
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- Anonymous'tan Peker'e 'bilgi saklama' yanıtı
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Esad'tan Suriyelilere 'Vatanınıza dönün' çağrısı
- AKP'li Yavuz'dan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması
- Açıldı açılalı inen uçak olmadı
- Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması
- İki takım arkadaşı birbirine girdi
- FETÖ’nün yerini tarikatlar dolduruyor