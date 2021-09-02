Fenerbahçe, yeni transferi Max Meyer'i açıkladı

Fenerbahçe, bugün İstanbul'a getirdiği Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i transfer ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 20:05
Fenerbahçe, yeni transferi Max Meyer'i açıkladı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına kadorsuna kattığını açıkladı. 

Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladı.Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.Fenerbahçe’ye hoş geldin Max!" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCE BERISHA, SONRA MEYER

Transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe, akşam saatlerinde Mergim Berisha'yı transfer ettiğini açıkladı. İki  oyuncu bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmişlerdi.






Video Haberler

En Çok Okunan Haberler