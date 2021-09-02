Fenerbahçe, yeni transferi Max Meyer'i açıkladı
Fenerbahçe, bugün İstanbul'a getirdiği Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i transfer ettiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına kadorsuna kattığını açıkladı.
Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladı.Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.Fenerbahçe’ye hoş geldin Max!" ifadeleri kullanıldı.
ÖNCE BERISHA, SONRA MEYER
Transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe, akşam saatlerinde Mergim Berisha'yı transfer ettiğini açıkladı. İki oyuncu bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmişlerdi.
Ailemize hoş geldin Max Meyer! ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021
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