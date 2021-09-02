Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:13

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor.

Sarı lacivertlilerden transfer görüşmeleri için izin alan Faslı futbolcu, Kasımpaşalı yetkililerle bir araya geldi. Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek.

Kasımpaşa yetkilileri, Cumhuriyet.com.tr'den İrem Yavuz'un sorularını yanıtlayarak, Nabil Dirar ile prensipte anlaşıldığını, oyuncunun şu an sağlık kontrolünden geçtiğini belirttiler.

35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon Belçika ekibi Club Brügge'de kiralık olarak forma giymişti. Sarı-lacivertli takıma 2017 yılında Monaco'dan transfer olan Dirar, çıktığı 89 maçta 8 gol ve 12 asist kaydetti.