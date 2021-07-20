Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Kokoskov-Dallas haberleri ile ilgili açıklama yaptı

20 Temmuz 2021 Salı, 11:16

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve basketbol şubeden sorumlu Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov'un, NBA ekibi Dallas Mavericks ile anlaştığına yönelik iddialara dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Komsuoğlu, "Değerli Taraftarlarımız;

Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ilgisine yönelik bir takım haberler birkaç gün önce bazı basın organlarında yer almış ve ardından Dallas Mavericks yetkililileri kulübümüzle bu konuda irtibata geçmiştir.

Bilinmesini isteriz ki; bu süreçteki tek önceliğimiz kulübümüzün menfaatleridir ve tüm adımlarımız bu prensibe göre atılmaktadır.

Konuyla ilgili değerlendirmeler kulübümüz tarafından yapılmaktadır ve gerekli açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır.

Anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz. " ifadelerini kullandı.

NBA muhabiri Marc Stein'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda 48 yaşındaki antrenörün Dallas Mavericks'te Jason Kidd'in yardımcısı olmak için anlaşmaya yakın olduğunu belirtmişti.