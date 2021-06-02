Fenerbahçe'de Başkanlık seçimi tehlikede; sandık günü yasak var!

02 Haziran 2021 Çarşamba, 11:30

Fenerbahçe'de her 3 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri tehlikeye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlamalar nedeniyle 2 gün süren Fenerbahçe seçimlerinin oy atma işlemi yasağa takılıyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu daha önce seçim tarihini 5 Haziran cumartesi ve 6 Haziran pazar olarak bildirmişti. Tüzük gereği ilk gün adaylar konuşmalarını yapıyor, ikinci gün ise sadece oy kullanma işlemi gerçekleşiyor. Bu bağlamda 5 Haziran'da başlayıp 6'sında bitecek Fenerbahçe seçiminin 2. ve en önemli günü sokağa çıkma yasağına denk geliyor.

Ali Koç yönetimi, tüzgüğe aykırı hareket etmemek için seçimi 25-26 Haziran ya da yasakların bitmesinin beklendiği 3-4 Temmuz'a erteleyebilir. Bu işlem için kulübün gazete veya sitelerden duyuru yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'la birlikte Eyüp Yeşilyurt da adaylığını açıkladı.

BAŞKAN DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimlerin tarihlerindeki sıkıntıyı dün düzenlenen basın toplantısında gündeme getirmişti.

İşte o sözler:

"Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak."







