Fenerbahçe'de Buse Naz Çakıroğlu'ndan Ali Koç'a ziyaret
Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kulübü Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan sarı-lacivertli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ve antrenörü ile bir araya geldi.
Ülker Stadyumu'nda yer alan kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever ve kulüp yöneticileri de yer aldı.
Ali Koç, Çakıroğlu'na üzerinde "Nene Hatun, Sabiha Gökçen, Sabiha Rıfat Gürayman gibi Türk kadınına ilham oldun! Senden sonra gelecek Buse Naz’ların yoluna ışık oldun… Bizi gururlandırdığın her an için minnettarız." ifadelerinin yer aldığı bir plaket takdim etti.
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