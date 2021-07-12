Fenerbahçe'de dayanıklılık testi yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, dayanıklılık testinden geçti.

İHA
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:41
Fenerbahçe'de dayanıklılık testi yapıldı
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Fenerbahçeli futbolcular, Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen kampta dayanıklılık testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular dayanıklılık testinden geçti. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.


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