Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'dan açıklama

22 Temmuz 2021 Perşembe, 19:15

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun takımda kalmak için maaşında indirim yaptırdığına dair çıkan haberleri yaptığı açıklamayla yalanladı.

Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli spor kamuoyu,

Temsilcisi olduğum profesyonel futbolcu Serdar Aziz ile ilgili dün ve bugün sosyal medyada yer alan ve içeriğinde takımda kalmak için ücretlerinde indirip yaptığı yönünde çıkan haberler, tamamen bir algı operasyonu olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Serdar, şerefle giydiği forması ve kulübü için, pandemi ve harcama limitlerine katkıda bulunmak amacıyla 2020-21 futbol sezonu alacaklarından, tamamen kendi arzusu ve öz iradesiyle, Aralık 2020 tarihinde sözleşmesindeki hakediş rakamlarından hiçbir pazarlığa gerek duymaksızın 2.000.000 TL indirim yapmıştır. Bundan da mutluluk ve şeref duymuştur.

Menajeri olarak ilk defa statümü bir kenara bırakarak, bir futbolsever olarak şu düşüncemi de söylemek istiyorum: Serdar Aziz'in Türkiye'nin en iyi yerli defans oyuncularından birisi olduğunu bilen biri olarak, algı ve itibar kırıcı haberlere asla inanılmamasını kamuoyundan saygılarımla rica ederim."

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Serdar Aziz, Ocak 2019'dan beri sarı-lacivertli kulübün formasını giyiyor.