Fenerbahçe’de Filip Novak takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Filip Novak, bugünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edilirken, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İdman saat 10.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un ise tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe'nin Helsinki ile yaptığı maçta 67. dakikada Novak, arka adalesini tutarak kendini yere bırakmıştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Novak oyuna devam edemedi. Onun yerine Arda Güler oyuna dahil oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc takıma katılarak çalışmalara başladı.
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