Fenerbahçe'de golü Harun yedi, Altay tribünde yıkıldı

25 Nisan 2021 Pazar, 20:36

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'yı konuk ederken Kasımpaşa'nın golü geceye damgasını vurdu. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını el bileğindeki kırık nedeniyle tribünden izleyen Fenerbahçe kalecisi Altay, takım arkadaşı Harun'un yediği hatalı gol sonrası üzüntü yaşadı. O pozisyonda Harun'un hatalı geri pasını yakalayan Kasımpaşalı oyuncu topu boş kaleye yolladı.

İRFAN CEZALI

Kasımpaşa maçının 41. dakikasında sarı kart gören İrfan Can Alanya deplasmanında cezalı duruma düştü.

AYNI 11

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligin 35'inci haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı. Belözoğlu, Kasımpaşa maçına şu 11'le çıktı: "Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Ozan, Pelkas, Valencia."

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 4 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamadı.

Öte yandan sakatlıkları bulunmaya Mesut Özil ile Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer aldı. Sakatlığı son bulan Gökhan Gönül mücadeleye yedekler arasında başladı.



Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle görev alamazken kaleyi Harun Tekin korudu. Sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Osman Ertuğrul Çetin ise yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosunda yer aldı. 17 yaşındaki file bekçisi yedek kulübesinde şans bekledi.